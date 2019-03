Stramilano 2019, domenica 24 marzo torna la più famosa corsa non competitiva d’Italia.

MILANO – Edizione numero 48 per la Stramilano, la più famosa corsa non competitiva d’Italia, che si svolgerà domenica prossima 24 marzo e a cui tradizionalmente partecipano migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, adulti e bambini, atleti e non, per festeggiare tutti insieme una giornata dedicata allo sport e al divertimento.

La madrina 2019

La madrina della manifestazione sarà quest’anno la bellissima modella e presentatrice Federica Fontana. Per la prima volta, parteciperà alla corsa anche la Regione Lombardia con la squadra TeamLombardia, che indosserà un maglietta disegnata per l’occasione e scelta con un contest tra gli stessi dipendenti dell’ente, riportante la scritta La Lombardia che corre. Anche l’Esercito Italiano parteciperà con un gruppo di propri atleti provenienti da tutta Italia e cinque Carabinieri della squadra sportiva Paracadutisti di Livorno si lancerà per atterrare all’Arena.

Gli eventi saranno tre: la Stramilano classica, la Stramilanina e la Stramilano Half Marathon.

La prima partirà alle ore 9 e prevede un percorso di 10 chilometri, la seconda inizierà invece alle ore 10 e con un tragitto di 5 chilometri, che si limita al solo centro storico, è rivolta principalmente ai bambini: entrambe partiranno da piazza Duomo e si concluderanno all’Arena Civica, dove sono previste aree relax e momenti di divertimento.

La mezza matatona, invece, avrà partenza e arrivo in Piazza Castello e inizierà alle ore 10.30: rivolta ad atleti professionisti e ad appassionati maratoneti, prevede una distanza di 21,097 km e sarà supportata da una assistenza lungo il percorso.

Come e dove iscriversi

È possibile iscriversi a Stramilano e Stramilanina, compilando una scheda, fino al 23 marzo dalle ore 10 alle ore 20 presso il Centro Stramilano di Duomo o presso i negozi e i punti ufficiali di iscrizione riportati sul sito internet della manifestazione; e domenica 24 sarà ancora possibile iscriversi dalle ore 7 alle 9.30. La quota di iscrizione di 16 euro dà diritto come sempre alla consegna di una sacca contenente il pettorale numerato, la T-shirt Stramilano e il magazine dedicato. Per iscriversi invece alla Half Marathon occorre seguire le istruzioni riportate sul sito ufficiale.

Per informazioni visitare: www.stramilano.it