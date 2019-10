Street Food Festival ad Oleggio: tanto cibo di strada di qualità in piazzale Donatori di sangue.

Street Food Festival ad Oleggio

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre arriva a Oleggio, in piazzale Donatori di Sangue “Rolling Truck Street Food Festival”, ristoranti itineranti su ruote proporranno la loro cibo di strada alla portata di tutti, non mancheranno ottime birre e strepitosi cocktails, saranno tre giorni ricchi di eventi con dj set, musica live, artisti di strada. L’evento è patrocinato dal Comune di Oleggio, organizzato da Nova Eventi. Verranno selezionati i migliori Food Truck , gli allestimenti esalteranno la location, luci e salottini creeranno un’ambientazione speciale.

Ecco cosa potrete trovare…

Truck Roll e il suo BBQ, Il Gota Street con pantometta, cheeseburger, cuculli, Apetitosa con i suoi arrosticini abruzzesi, Carpe Diem con farinata, focaccia di recco e polenta, panini gourmet con polpo e gamberetti di Street Sea Food, Immermina con pane e panelle, arancini, cannoli siciliani, Friggil e la sua frittura di pesce, hamburger di fassona, stracotto e raviolini del plin di Sound Break, i primi piatti con tartufo di Vineria Vagabonda, gnocco fritto e panzerotto di Mordicchio On The Road, Il tutto accompagnato da strepitosi cocktails di La Giardinetta e birre artigianali del nostro Punto Beverage.

Non solo cibo

Al “Rolling Truck Street Food Festival” non ci sarà solo cibo da strada ma anche tanto divertimento. Venerdì 11 e Sabato 12 dalle 19.30 Dj set di Mr. Barini, con la sua collezione di dischi in vinile, conosciuto e rinomato music selector e music designer, specializzato in black music dagli inizi del ‘900 sino ai giorni d’oggi. Domenica 13 dalle 20.30 Dana Soul Band vi travolgeranno con la loro musica pop-rock. Sabato sera non mancheranno gli spettacoli per tutta la famiglia con il fascino degli artisti di strada e ballerine luminose. Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 nell’area giardini di Via Roma, sarà allestito un mercatino dove Hobbisti e Az.Agricole proporranno i loro prodotti artigianali e naturali.

Gli orari

Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 24.00

Sabato dalle ore 11.00 alle ore 24.00

Domenica dalle ore 11.00 alle ore 23.00

https://www.facebook.com/events/948080122217398/