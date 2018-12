Gran festa prenatalizia nel centro cittadino domani, con ospite d’onore Rajae di Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia per la decima edizione di Aspettando Natale

Un programma ricchissimo quello che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con tante associazioni locali proporrà domani per la decima edizione di “Aspettando Natale”. Per l’intera giornata si susseguiranno iniziative ed eventi e ci saranno i mercatini natalizi ed attrazioni in piazza Diaz, piazza Lombardia, via Cadorna, via Roma e via Carducci. Oltre le bancarelle, per i bambini ci sarà il trenino per le vie del paese, l’Officina di Babbo Natale, il Villaggio di Babbo Natale dove sarà possibile consegnare le letterine, diversi laboratori creativi, il teatro dei burattini, gli zampognari, il calesse di Natale con il battesimo della sella e gli animali del presepe in piazza Lombardia. Ospite d’onore la simpatica inviata di Striscia la Notizia Rajae.

Musica e laboratori

Alle 10, in concomitanza con l’apertura delle numerose bancarelle di artigianato, hobbistica e prodotti tipici di qualità, in Biblioteca ci sarà il tradizionale laboratorio creativo per adulti, mentre in piazza Diaz un’esibizione di jazzercise, alle 11 poi si svolgerà la meessa in chiesa parrocchiale animata dal Corpo musicale santa Cecilia. Numerose le esibizioni previste nel pomeriggio tra la piazza, l’Arengario e la sala consigliare. In programma anche presentazioni di libri, mostre ed esibizioni di zumba. Tra le moltissime proposte anche la proiezione del volo precursore del satellite AlSat#1 che fu lanciato qualche mese fa dal frutteto di Ceriano verso lo spazio. Alle 17 la cerimonia di consegna della benemerenza civica “Anadin d’or” e alle 18 il concerto del Coro Enjoy. Alle 18,45 la cerimonia di consegna di nuovi computer alle scuole da parte della Pro Loco.

Spazio al gusto

Ricchissima anche la proposta gastronomica, con le casette in via Cadorna che offriranno svariate prelibatezze, lo Street food

di via Carducci, i gazebo dei comitati genitori che offriranno cioccolata calda, vin brulè e dolci e l’associazione

“Ceriano in Festa” con un caldo punch.

Concerto del sabato

La lunga e ricca giornata di festa sarà anticipata sabato 15 da due appuntamenti: alle 17 in biblioteca il laboratorio con aperitivo “La stella dei Magi” e alle 20,30 il concerto di Natale dei ragazzi della scuola Aldo Moro nella Sala Teatro di via San Francesco.

“Quest’anno, per la decima edizione, il programma della festa è ancora più intenso, con tantissime iniziative per una giornata indimenticabile, grazie all’entusiasmo dimostrato da tutte le associazioni e i gruppi coinvolti”,commenta l’assessore alla Cultura Romana Campi. “Come sempre, per queste iniziative, l’ingrediente più importante è quello della partecipazione e siamo sicuri che anche questa volta i cerianesi non la faranno mancare”.

