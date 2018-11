Un trionfo di dolciumi e musica per lo Sweet Party della Contrada Sant’Ambrogio dello scorso venerdì 9 novembre 2018.

Sweet Party, una festa zuccherosa

Lo scorso venerdì 9 novembre 2018, lo Sweet Party, la festa più zuccherosa che ci sia, ha invaso anche quest’anno il Maniero della Contrada Sant’Ambrogio di Legnano. I partecipanti alla serata si sono persi in un turbinio di coloratissime decorazioni, gelati fluttuanti, leccalecca dai colori sgargianti e caramelle millegusti+1.

Dolci e DJ set

Lo Sweet Party è un appuntamento che sembra essere ormai diventato irrinunciabile e che riscuote ogni volta un grande successo, con un numero sempre crescente di partecipanti. Non solo dolci, durante la serata grandi e piccini non si sono voluti lasciar scappare l’occasione per scatenarsi sulle note del variegato DJ set.

La Cena Casora

Ora non resta che aspettare il prossimo appuntamento organizzato dalla Contrada: la Cena Casora di sabato 17 novembre.

LEGGI ANCHE: Facchinetti e Fogli, i due Pooh, venerdì al Galleria di Legnano