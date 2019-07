Conclusi i tre giorni di Sicilia Viva, a Ceriano Laghetto arriva l’Abruzzo, fino a domenica.

Sicilia Viva a Ceriano

I tre giorni dedicali alla Sicilia in piazza hanno raccolto l’apprezzamento di molti visitatori lo scorso fine settimana. Numerose presenze e soprattutto tanti complimenti raccolti tra i partecipanti per la prima edizione di “Sicilia viva”, l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale nel contesto dell’Isola pedonale in centro. Alla ricca offerta di prodotti tipici della Sicilia in grado di soddisfare ogni pasto della giornata, dalla colazione alla cena, tra dolci, arancini, carne e altre prelibatezze, si sono aggiunti gli intrattenimenti sul palco, con musica, cabaret e i coinvolgenti e coloratissimi balli folcloristici.

“Molto soddisfatti”

“Per essere la prima edizione di questo evento e considerando anche la concomitanza di molte altre feste nella zona siamo molto soddisfatti dell’esito – conferma l’assessore alla Cultura, Romana Campi – Abbiamo avuto numerose presenze di visitatori, anche da fuori paese e, soprattutto, ho raccolto molti pareri positivi sull’evento”.

Ultimo fine settimana con l’Abruzzo

Dopo la Sicilia, torna l’appuntamento con l’Abruzzo: fino a domenica, infatti, l’ultimo fine settimana di Isola pedonale in centro è dedicato alla Festa abruzzese, all’interno del parco comunale “Il Giardinone”. Ci saranno piatti tipici della tradizione abruzzese, dagli apprezzati arrosticini fino al formaggio fritto. Poi ci sarà una pausa di qualche settimana per poi tornare al 24 e 25 agosto con la Festa patronale.

