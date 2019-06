Teatro Galleria, grande musica e grandi nomi per la nuova stagione.

Sarà la musica la grande protagonista della stagione 2019/2020 al Teatro Galleria di Legnano. Il palcoscenico di piazza San Magno ospiterà infatti i tour di Paolo Conte (nella foto di copertina), Roberto Vecchioni, Davide Van De Sfroos, Angelo Branduardi, la Pfm e i Nomadi. Ancora, tornerà Massimo Ranieri con le sue canzoni e la Ensemble simphony orchestra renderà un omaggio al maestro Ennio Morricone. Mentre i Pink Floy legend eseguiranno dal vivo, con un’orchestra, “Atom heart mother”.

Grande spazio anche al musical. Il cartellone offre agli appassionati “We will rock you”, ispirato alle canzoni dei Queen, “Ghost”, tratto dall’omonimo film, e “A Christmas carol”, che mette in scena il celebre racconto di Dickens.

La programmazione natalizia conferma l’appuntamento con il gospel, quest’anno con Dexter Walker & Zion movement, e con il balletto. In cartellone “Lo Schiaccianoci” nell’allestimento del Balletto di San Pietroburgo.

Non mancherà la comicità. A Legnano arriverà Debora Villa, per parlare del rapporto tra uomini e donne, mentre Christian De Sica sarà sul palco per raccontare la sua vita e la sua straordinaria carriera. Graditissimi i ritorni di Angelo Pintus, Giuseppe Giacobazzi, Virginia Raffaele, Teresa Mannino ed Ale&Franz, sempre molto apprezzati dal pubblico del Galleria. In scena anche Paolo Ruffini con la compagnia Mayor Von Frinzius in “Up&Down”.

Sarà invece Enrico Bertolino il mattatore della notte di Capodanno. Ritorna con “Solo” il trasformista Arturo Brachetti, così come Federico Buffa, con il nuovo spettacolo “L’odissea di Kubrick”. Sempre per la prosa, Marco Paolini metterà in scena “Il calzolaio di Ulisse”. Dopo Michelangelo e Leonardo, Vittorio Sgarbi completerà il suo trittico dedicato al Rinascimento raccontando Raffaello.

Senza di loro non potrebbe esserci stagione teatrale al Galleria: i Legnanesi saranno protagonisti con ben sette repliche del loro spettacolo “Non ci resta che ridere” a cavallo tra novembre e dicembre.

“Vogliamo coinvolgere pubblico da tutto l’Altomilanese”

«Lo scorso anno la stagione ha registrato più di 42mila presenze. Un traguardo importante, che genera un indotto significativo anche per la città di Legnano. Ora siamo ansiosi di iniziare con la nuova», ha spiegato Miguel Dell’Acqua (Albachiara spettacoli). «Quest’anno stiamo lavorando anche per andare oltre i confini di Legnano e coinvolgere pubblico da tutta la zona dell’Altomilanese», ha aggiunto Vittorio Borroni (Teatro Galleria). I biglietti sono in vendita al Disco Store di piazza San Magno, oppure sul circuito Ticket One.

Il programma

Venerdì 11 Ottobre 2019

Paolo Conte

Biglietti in vendita a partire da 49 euro

Sabato 19 Ottobre 2019

Paolo Ruffini & Mayor Von Frinzius – Up & Down

Biglietti in vendita a partire da 22 euro

Giovedì 31 Ottobre 2019, Venerdì 1, Sabato 2, Domenica 3 Novembre

Angelo Pintus – Destinati all’estinzione

Biglietti in vendita a partire da 24 euro

Venerdì 8 Novembre 2019

Davide Van De Sfroos

Biglietti in vendita a partire da 29 euro

Sabato 16 Novembre 2019

Angelo Branduardi

Biglietti in vendita a partire da 26 euro

Venerdì 22 Novembre 2019

Comedy Ring 2019

Biglietti in vendita a partire da 27 euro

Sabato 23 Novembre 2019

Christian De Sica

Biglietti in vendita a partire da 34,50 euro

Mercoledì 27, Giovedì 28, Venerdì 29, Sabato 30 Novembre, Domenica 1, Martedì 3, Mercoledì 4 Dicembre

I Legnanesi

Biglietti in vendita a partire da 27 euro

Venerdì 13 Dicembre 2019

PFM canta De André Anniversary

Biglietti in vendita a partire da 34,50 euro

Sabato 14 Dicembre 2019

Arturo Brachetti – Solo

Biglietti in vendita a partire da 26 euro

Sabato 21 Dicembre 2019

Concerto Gospel – Dexter Walker & Zion Movement

Biglietti in vendita a partire da 22 euro

Domenica 22 Dicembre 2019

Lo Schiaccianoci

Biglietti in vendita a partire da euro

Giovedì 26 Dicembre 2019

A Christmas Carol Musical

Biglietti in vendita a partire da 29 euro

Martedì 31 Dicembre 2019

Enrico Bertolino – Instant Theatre Capodanno 2019

Biglietti in vendita a partire da 49 euro

Venerdì 17 Gennaio 2020

We Will Rock You

Biglietti in vendita a partire da 29 euro

Venerdì 24 Gennaio 2020

Marco Paolini – Il Calzolaio di Ulisse

Biglietti in vendita a partire da euro

Sabato 25 Gennaio 2020

The Legend of Morricone

Biglietti in vendita a partire da 24,50 euro

Venerdì 21 Febbraio 2020

Pink Floyd Legend – Atom Heart Mother

Biglietti in vendita a partire da 29 euro

Venerdì 28 Febbraio 2020

Roberto Vecchioni – L’Infinito

Biglietti in vendita a partire da 34,50 euro

Sabato 29 Febbraio 2020

Virginia Raffaele – Nuovo spettacolo

Biglietti in vendita a partire da 28 euro

Martedì 3, Mercoledì 4 Marzo 2020

Teresa Mannino – Sento la Terra girare

Biglietti in vendita a partire da 25 euro

Venerdì 6 Marzo 2020

Ale&Franz – Romeo e Giulietta, nati sotto contraria stella

Biglietti in vendita a partire da 25 euro

Domenica 8 Marzo 2020

Debora Villa – Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere

Biglietti in vendita a partire da 22 euro

Venerdì 13 Marzo 2020

I Nomadi

Biglietti in vendita a partire da 25 euro

Sabato 28 Marzo 2020

Ghost Il Musical

Biglietti in vendita a partire da 29 euro

Venerdì 3 Aprile 2020

Giuseppe Giacobazzi – Noi mille volti e una bugia

Biglietti in vendita a partire da 25 euro

Sabato 4 Aprile 2020

Federico Buffa – L’Odissea di Kubrick

Biglietti in vendita a partire da 25 euro

Venerdì 17 Aprile 2020

Vittorio Sgarbi – Raffaello

Biglietti in vendita a partire da 25 euro

Venerdì 24 Aprile 2020

Massimo Ranieri

Biglietti in vendita a partire da 45 euro

