Al via la stagione 2019 di Teatro in Comune promossa da Frazione Mondo. Il 13 gennaio a Cisliano “Piedi per terra, testa per aria”.

Teatro in Comune: a Cisliano “Piedi per terra, testa per aria”

Al via la stagione 2019 di Teatro in Comune, rassegna di spettacoli ed eventi a offerta libera promossa dall’associazione socio-culturale Frazione Mondo e che coinvolge i Comuni di Cisliano, Morimondo e Ozzero, con iniziative sino a maggio. Primo appuntamento domenica 13 gennaio alle 17 all’auditorium Magenti di Cisliano con lo spettacolo per bambini “Piedi per terra, testa per aria”, protagonista il Teatro delle formiche. Il 20 gennaio alle 17 la sala capitolare di Morimondo ospiterà invece “L’albero di Anna”, concerto in occasione della Giornata della Memoria con il coro In Canto della scuola civica Pozzi diretto da Antonella Gianese. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE.