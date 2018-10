Teatro, la Compagnia dell’Orologio di Zelo premiata da Gatal

Teatro, nuovo riconoscimento per la compagnia teatrale dell’Orologio di Zelo Surrigone: premio da Gatal, Gruppo attività teatrali amatoriali Lombardia.

Nuovo riconoscimento per la compagnia teatrale dell’Orologio di Zelo Surrigone: il gruppo fondato da Massimo Bardelli ha ricevuto sabato 13 ottobre per il terzo anno un premio da Gatal, Gruppo attività teatrali amatoriali Lombardia per la commedia “Al mond de la’ gh’è nagott de portà”, portato in scena nella stagione 2017-2018. “La compagnia, ben affiatata e diretta – recitano le motivazioni -, ha presentato la vicenda in una scenografia chiara e luminosa. Un plauso particolare all’interprete principale e a Dolores”.

"Per tutti noi – commenta Bardelli – è una grande soddisfazione che ci ricompensa dei sacrifici fatti e uno stimolo a dare il meglio per questa grande passione che è il teatro. Abbiamo ricevuto parecchi messaggi e tra questi anche quelli del Sindaco di Zelo nostra grande ammiratrice. La nostra passione prosegue, stiamo preparando la nuova commedia brillante (sesta per la precisione) dal titolo "Agenzia matrimoniale Piccarda Pasquale"". Già fissati alcuni appuntamenti: il 18 novembre a Sesto San Giovanni, il 2 dicembre a Bubbiano, il 22 febbraio ad Opera ed il 23 e 24 marzo al teatro Osoppo di Milano. Tutte le novità e gli aggiornamenti al sito www.compagniadellorologio.it. E' anche possibile contattare la mail c.t.dellorologio@virgilio.it.