Al via la quinta edizione del Teatro nei Cortili dell’associazione Oplà.

Teatro nei cortili di Tradate e Besnate

Torna per la quinta stagione consecutiva il Teatro nei Cortili, la rassegna teatrale per ragazzi organizzata dall’associazione Oplà e, da quest’anno, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con le Amministrazioni locali e le realtà del territorio. I cortili di Tradate e Besnate si apriranno al pubblico per fare da cornici a una rassegna teatrale tutta all’insegna del divertimento. Si comincia il 4 Maggio con la storia animata “Un leone in biblioteca” a cura della compagnia Oplà, nel cortile di Via Genolini 3 a Besnate. Si proseguirà il 5 Maggio con lo spettacolo di clownerie “Il circo in cielo” a cura della compagnia Oplà, nella Piazza del Battistero di Besnate. La rassegna rimarrà a Besnate anche l’11 Maggio con lo spettacolo “Che scotchatura” della compagnia Eccentrici Dadarò nel cortile in Via Fontana 5 a Besnate e si concluderà domenica 19 Maggio con lo spettacolo “Il vaso di maggiorana” della compagnia Sorbo Selvatico presso il cortile in Via G. Crosti 1 di Tradate, per il quale si dovrà acquistare il biglietto. Si rinnova la possibilità di fruire di spettacoli di qualità di compagnie professioniste per ragazzi e le loro famiglie grazie alla sincera disponibilità dei privati cittadini che aprono i cancelli per incontrarsi, conoscersi e costruire un pezzo di comunità grazie alla cultura. Per informazioni e prenotazioni, scrivere alla mail info@plateatro.it o telefonare al numero 3483249411.

LEGGI ANCHE: Messaggio per la Giornata mondiale del Teatro 2019