Teatro: la Compagnia dell’Orologio di Zelo Surrigone convince a Moncucco con “Agenzia matrimoniale Piccarda Pasquale”, I prossimi spettacoli in agenda.

Teatro, ovazione a Moncucco per l’Orologio di Zelo

La Compagnia teatrale dell’Orologio di Zelo Surrigone è tornata in scena sabato 9 febbraio a Moncucco con la commedia brillante “Agenzia matrimoniale Piccarda Pasquale”. Il numeroso pubblico si è divertito e più volte ha applaudito i protagonisti che con la loro interpretazione hanno saputo entusiasmare per tutta la durata dello spettacolo.

Numerosi i prossimi appuntamenti già in agenda : il 22 febbraio al Teatro Eduardo di Opera, il 23 e 24 marzo alTeatro Osoppo di Milano, l’11 maggio al Teatro Oratorio Femminile di Rosate, il 9 giugno all’Oratorio di Cerello (Corbetta), per chiudere la stagione il 15 giugno a Zelo Surrigone. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Compagnia al sito internet e alla pagina Facebook. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE