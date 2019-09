Al via la stagione teatrale per piccoli e famiglie all’auditorium comunale di Cisliano: si parte domenica 29 settembre con un Teatro Party.

Teatro Party a Cisliano domenica 29 settembre

Anche quest'anno l'auditorium comunale «Giovanni Magenti» di Cisliano ospiterà una stagione teatrale dedicata ai più piccoli e alle famiglie. In programma spettacoli, concerti, incontri, laboratori, corsi e tanto altro, il tutto curato dall'associazione «Frazione Mondo». Gli spettacoli inizieranno domenica 29 settembre alle 16 con un teatro party: ci saranno laboratori di arte, musica e teatro, uno spettacolo di burattini curato da Paolo Sette e uno spettacolo teatrale realizzato dal corso di «TeatroMusica» di Caselle di Morimondo. Nel corso della giornata non mancherà inoltre una merenda in compagnia.