Appuntamento stasera in Frera alle 21 per la serata con lo scrittore e magistrato Giuseppe Battarino autore del libro “Il tempo della giustizia. Razionalità e garanzie in un tempo esatto”.

Il tempo della giustizia in Frera

Il tempo della giustizia e la sua realtà, la sua importanza, al centro del dibattito stasera in biblioteca Frera a Tradate. A discuterne, lo scrittore e magistrato Giuseppe Battarino e il giornalista Andrea Confalonieri. Nella serata sanrà anche proiettato un videomontaggio sull’argomento dal titolo “Niente è mai semplice” di Tommaso Finzio e Battarino.

Giuseppe Battarino

Giuseppe Battarino è nato a Lugano nel 1959. Magistrato scrittore e saggista, ha svolto funzioni di giudice penale e pubblico ministero in Lombardia e in Calabria. Ha insegnato diritto processuale penale e penitenziario nell’Università dell’Insubria. Attualmente collabora con la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle ecomafie.

Ha pubblicato con NodoLibri “Il confine lieve Scritti dall’Insubria”.