Continua il Terra e Laghi festival, gli appuntamenti di musica e teatro tra Svizzera, Varese e Como.

Terra e Laghi Festival, tango a Tradate

“Tango di periferia”. Questo il nome dello spettacolo che il terra e laghi festival porterà a Tradate il 14 luglio, in villa Truffini. E’ uno degli spettacoli cult e più apprezzati di Teatro Blu, carico di sensualità ed emozione uniti ai ritmi del tango argentino. E non è solo ballo: musica e danza serviranno a raccontare le iconiche figure di Maria y Chiche de Buenos Aires, coniugando perfettamente forme d’arte diverse come la recitazione, la danza e la musica.

Gli altri appuntamenti della settimana

Quello di Tradate è solo l’ultimo degli appuntamenti di questa settimana con il terra e Laghi festival. Stasera alle 20.30 al Parco Ciani di Lugano (CH) appuntamento con “Fuori misura. Il Leopardi come mai ve lo ha raccontato nessuno” della compagnia Manifatture Teatrali Milanesi – Quelli di Grock, uno spettacolo comico, poetico e intelligente sulla figura e sulla vita di Giacomo Leopardi, in collaborazione con il LongLake Festival di Lugano. Venerdì alle 10.30 spazio ai più piccoli al Parco della Chiesa di S. Antonio a Viconago (Va) con lo spettacolo “Favole con la coda” della compagnia Teatro del vento, uno spettacolo delicato, colorato e divertente che narra favole di animali impertinenti, avventure di intrepidi cuccioli, di vanitosi volatili, con coccodrilli, elefanti, pavoni, topi e gatti, tutte bestie rigorosamente fornite di coda, in collaborazione con la rassegna “Fo(u)r Arts” del comune di Cadegliano Viconago. E sempre venerdì, alle 21 alla Corte Grande di Lipomo (Co), “Tango di Periferia” con, sul palco, oltre agli attori, autori e registi dello spettacolo Silvia Priori e Roberto Gerbolès, ci saranno i ballerini di tango Angela Quacquarella e Mauro Rossi.

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento posti, per informazioni e indicazioni sulle location in caso di pioggia e per il calendario completo del festival: www.terraelaghifestival.com

