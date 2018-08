La celebre band “The animals” al Castello di Legnano.

Successo per i “The animals” a Soundtracks

Castello di Legnano con un pubblico di mille persone, tutti in piedi ad applaudire i “The animals” la storica band inglese che ha scritto la storia della musica. Gruppo inglese originario di Newcastle che nel 1964 divennero celebri per la loro hit “House of the rising sun”, a Legnano, la sera di domenica 26 agosto, hanno conquistato tutti: sul palco il batterista e fondatore della band John Steel, al suo fianco Mick Gallagher, alle tastiere ed hammond entrato nella band al posto di Alan Pirice (ma anche al suo attivo tre album con i The Clash e collaborazione con Paul McCartney, Annie Lennox e Dave Stuart , e poi voce e basso per ripercorrere tutta la loro storia musicale.

LE FOTO:

La qualità e solidarietà del festival

“Un gruppo di musicisti che sono una leggenda – ha esordito Daniela Rossi, del comitato organizzatore del festival -, con loro c’è stata una grande condivisione di emozioni nel ripercorrere tutta la loro storia, dagli anni Sessanta. Un grazie ai Comuni che sostengono la manifestazione così come la fondazione Cariplo”. Presente, ed emozionato, l’assessore alla Cultura Franco Colombo che ha introdotto la band. La serata, come sempre, è stata a favore di associazioni di volontariato del territorio: stavolta è toccato al Banco alimentare.

I VIDEO:

