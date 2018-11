Todo est Dada, aprirà le danze alle 14,30 il dadaista d’eccezione Silvio Raffo.

Todo est Dada, i 100 anni del dadaismo al Metropolitain Lab Artistico

Si svolgerà il 2 dicembre al Metropolitain Lab Artistico di Castiglione Olona la manifestazione Todo est Dada, ricca giornata per celebrare i cent’anni del movimento dadaista. Un evento che ne contiene molti, in pieno spirito dada. Il dadaismo, che si sviluppò in Europa fra il 1916 e il 1920, spaziava infatti dalle arti visive alla letteratura, dal teatro, alla grafica, alla poesia. Durante la giornata saranno dunque proposte esposizioni di pittura, scultura, fotografia, improvvisazioni teatrali, letture, performance artistiche e molto altro.

Silvio Raffo introdurrà il dadaismo

Ad aprire le danze, alle 14,30, sarà il dadaista d’eccezione Silvio Raffo, con un’introduzione alla corrente fondata da Tristan Tzara. Saranno così ripercorsi i passi che portarono il gruppo di intellettuali capitanati proprio da Tzara a creare il dadaismo in Svizzera, nel 1916. Da Zurigo il movimento si espanse in Europa, da Parigi e Berlino, in primis, raggiunse poi New York e coinvolse una serie di artisti del calibro di Marcel Duchamp, Guillaume Apollinaire, André Breton, Max Ernst. Fu una tendenza culturale basata sul rifiuto dello status quo artistico che enfatizzò la stravaganza, l’irriverenza e la ricerca della libertà attraverso la creatività.

DADA 100’S e tante iniziative

Raffo presenterà inoltre il libro, ovviamente a tinte dada, “Madre del Nulla” di Giovanni Dacò, accompagnato del musicista Luca Gambacorta, alle prese con musiche dada sperimentali. Dopo la videopresentazione del pittore Basfi e il laboratorio di Artediem dedicato ai più piccoli, sarà il momento di DADA 100’S, con l’inaugurazione delle mostre dei vari artisti coinvolti. Si tratta di Marco Cat Sommaruga, Nicolò Piva, Giorgio Basfi, Titì Barbaro. Inoltre è in programma la lettura del nuovo manifesto dadaista e la performance live di Cat e Jon Coda.

“A qualcuno piace Dada”

A chiudere la giornata un aperitivo gratuito con protagonista il cocktail Lightblue, dal nome di uno dei protagonisti del romanzo presentato da Raffo, a cura di Paola e Roberto di Gelatocafè. Ma non finisce qui: in occasione di Todo est Dada è stato infatti proposto un concorso fotografico, al quale è possibile partecipare gratuitamente fino al 27 novembre 2018. Titolo del contest è “A qualcuno piace Dada”, con premiazione prevista lo stesso 2 dicembre.

