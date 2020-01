Tombolata dell’Epifania a sostegno del Centrafrica: l’appuntamento è per domani, 6 gennaio, nel pomeriggio all’oratorio di San Martino a Mozzate.

Tombolata dell’Epifania a sostegno di Amici per il Centrafrica

Con l’Epifania torna il tradizionale appuntamento con la tombolata all’oratorio di San Martino organizzata dalla onlus «Amici per il Centrafrica». Alle 15.30 si terrà un momento di preghiera in chiesa con il bacio alla statua di Gesù e poi la festa continuerà in oratorio con l’evento di raccolta fondi per il popolo centrafricano. Come tradizione impone, tra la prima e la seconda tombolata verranno estratti i temi del palio che, nella prossima edizione come anticipato dal nuovo maggiorente Walter Panzeri, si ispirerà a un tema storico del palio mozzatese, quello delle quattro stagioni. Non mancheranno quindi fino al tardo pomeriggio sorrisi e solidarietà.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE