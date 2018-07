Torna la Festa Abruzzese a Ceriano Laghetto

Torna l’appuntamento in centro con la Festa abruzzese

Anche se la prima delle tre serate è stata in parte danneggiata dal maltempo, viene archiviata con successo la Festa della birra e dell’anguria che si è svolta lo scorso fine settimana in frazione Dal Pozzo. “Abbiamo registrato una buona partecipazione di pubblico con l’occasione per gustare piatti speciali e divertirsi con la musica e i balli coinvolgenti del gruppo Crazy Boogie, che è sempre una garanzia” -commenta l’assessore alla frazione Marina Milanese. Una ventina di volontari al lavoro per una festa che ha proposto tra i piatti in tavola anche casoncelli bergamaschi e pizzoccheri, oltre ai tradizionali fritti di pesce e alle grigliate di carne. Nel prossimo fine settimana invece, l’appuntamento è in piazza dove dal 27 al 29, nell’isola pedonale chiusa al traffico saranno allestiti stand di artigianato locale, hobbisti, prodotti tipici, ci saranno giochi per bambini e gonfiabili, l’esperienza “pilota per un giorno” e, naturalmente, gli stand gastronomici con i piatti della tradizione abruzzese, tra cui arrosticini, spaghetti alla chitarra e mezze maniche all’amatriciana, oltre a salamelle e patatine. Per allietare le serate, venerdì 27 si esibiranno gli allievi del Rock camp de “la Città sonora”, sabato 28 si balla con il Dj set e la musica anni ‘70, ‘80 e ‘90, mentre domenica 29 saranno di scena i “Giunòtt de la Martesana” con canzoni milanesi (da Nanni Svampa e Cochi e Renato, da Gaber a Iannacci). ” Dopo la classica Festa della Birra e dell’Anguria, invito tutti a prendere parte all’ultimo appuntamento di quest’anno con l’Isola Pedonale. Ottimo cibo, musica e divertimento ci aspettano in centro per tre serate dedicata alle tradizioni abruzzesi” commenta l’assessore alla cultura e tempo libero Asha Fusi.