Dal 7 a 9 giugno grande festa al rione Pineta e all’Agorà Maria Regina della Pace, giunta alla XIII edizione.

Si alza il sipario sulla festa al rione Pineta e sui festeggiamenti per l’Agorà Maria Regina Pacis “un’occasione importante per onorare le nostre origini, per riscoprire il senso civico di appartenenza, per preservare la nostra memoria storia e religiosa, ma anche per condividere un prezioso momento di aggregazione e felicità per la nostra comunità”, ha commentato l’assessore Erika Martegani.

Musica, balli e tanto divertimento

Questa sera, venerdì, e per tutto il weekend il rione Pineta si veste a festa. La musica come sempre sarà l’apice della tre giorni con una partenza frizzante e simpatica grazie ad Alvis, simpatico e capace musicista. Sabato poi uno spettacolare gioco di luci, favolosa musica e voci accompagneranno la serata e domenica non sarà da meno con “I vandali” il complesso che chiuderà in bellezza la rassegna.

Arte, sport e tanto altro anche per i piccoli

Domenica sarà una giornata all’insegna dello sport e tempo libero con la “Galmarini fusion run,”, lo shopping al ” mercatino degli ambulanti dell’Insubria” che appagherà i visitatori con bellissimi banchi espositivi e non mancherà l’ormai tradizionale esposizione del gruppo acquarello Pineta col maestro Milo. Divertimento assicurato anche per i più giovani con “Triciclo Fanny bike” : dai 3 ai 13 anni tutti potranno muoversi e girare col triciclo in libertà. Il tutto farà da cornice ai momenti religiosi. L’appuntamento più importante: sabato alle 20.30 con la messa celebrata da don Gianni Cazzaniga e animata dal coro Ana Cai Valbertina.

Galmarini fusion run

La festa alla Pineta sarà impreziosita dalla quinta edizione della “Galmarini fisio run” immancabile appuntamento con la manifestazione podistica di 6 e 12 chilometri attraverso il nostro polmone verde. Camminata organizzata dalla fisioterapia dell’ospedale di Tradate per raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature per il reparto. E’ aperta a tutti, grandi, famiglie, bambini e anche amici a quattro zampe. Partenza prevista per le 9 da via Broggi.

Tre giorni di buon cibo

Gli organizzatori, l’associazione “Vecchio Ronco”, la Pro loco e il Caenaculum, hanno pensato a tutto anche ad offrire prelibatezze e golosità da leccarsi in baffi. Il banco gastronomico sarà aperto da venerdì a domenica sera. Non mancate.

Pranzo “green” con le stoviglie biodegradabili

Ci si divertente pensando e mando l’ambiente. Stop alla plastica, piatti, bicchieri e posate saranno biodegradabili. La Pro loco sposando l’invito dell’assessore all’ecologia Vito Pipolo, utilizzerà per tutte le iniziative dove è prevista la somministrazione di bevande e alimenti, biostoviglie, che possono essere smaltite direttamente nell’umido. Il battesimo era avvenuto in occasione del raduno nazionale delle Vespe di un mese fa.