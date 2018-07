Torna la Festa di Sant’Anna a Cantone di Nerviano

Come lo scorso anno, sta per partire la nuova edizione della Festa di Sant’Anna a Cantone. Quel gruppo di ragazzi che lo scorso anno si era riunito per far rivivere la realtà della Festa di Cantone, ha ora fondato una propria associazione, Tant par fa quajcoss per l’appunto, perché lo spirito di riunirsi per creare un qualcosa di nuovo che ridia importanza alla località di Cantone è rimasto quello di sempre. “Anche in quest’edizione abbiamo cercato di fare del nostro meglio per organizzare un evento che trovi il consenso dei partecipanti della scorsa edizione e dia il benvenuto a nuovi visitatori in cerca di un pomeriggio o di una serata passati in compagnia di un gruppo affiatato, di buona musica e soprattutto di buona cucina”. Così esordiscono i membri dell’Associazione, che quest’anno ci accoglieranno da sabato 28 a lunedi 30 con nuovi eventi, anche organizzati con la gentile e fondamentale collaborazione dei cittadini, degli enti pubblici, della Parrocchia Maria Madre della Chiesa e di numerose Associazioni del luogo.

Le novità

La manifestazione si terrà ancora una volta nel cortile interno dell’asilo di Cantone, ma vedrà quest’anno tante novità. Prima fra tutti è stato il Torneo di calcio, che ha riunito i nati dal 2004 al 2011 e che nella giornata di Giovedì 26 Luglio dalle 21,00 vedrà lo svolgersi della finale presso il campo sportivo “Re Cecconi” di Nerviano.

Programma

Sabato 28 Luglio dalle 9,00, si terrà l’annuale “Corsa di Sant’Anna” nel Parco del Roccolo, una camminata non competitiva di circa 4 Km in mezzo alla natura, con preiscrizioni in loco entro le ore 08,45. A seguire, dalle 11,00 in avanti, ci sarà la premiazione dei piccoli calciatori che hanno partecipato numerosi al torneo.

Domenica 29 Luglio, alle 09,00 si lascerà spazio al Mercatino hobbisti ed al Mercato contadino, realizzato con la collaborazione dell’Associazione Ortografia Urbana di Nerviano e nel pomeriggio dalle 16,00 si terranno una dimostrazione di judo con la partecipazione di Anni Verdi ’95 di Nerviano ed il tradizionale Battesimo della sella con la partecipazione dell’Associazione B&W Horses di Pogliano Milanese, che permetterà ai bambini ed ai ragazzi presenti di interagire con alcuni dei suoi meravigliosi cavalli. Sempre nella giornata di domenica, sarà inoltre possibile gustarsi un ottimo gelato artigianale, grazie alla presenza di Fiaschin Ice di Pogliano Milanese. Lunedì 30 Luglio dalle 18,00 si terrà l’incontro “Parti(y) con un libro”, a cura della libreria La Giratempo di Nerviano.

“Non dimentichiamoci poi delle serate musicali in ottima compagnia degli amici di sempre Andrea Costa con il suo “Trio Modena Park” per la serata di Sabato e dei nuovi amici del gruppo “I Ciulandari” per la serata di Domenica ed ancora del Karaoke di Alessandra Kidra, che chiuderà la manifestazione nella serata di Lunedì”, spiegano gli organizzatori degli eventi musicali. Insomma quest’anno non mancherà proprio nulla per la buona riuscita della Festa, le iniziative che vi accoglieranno saranno molte e durante tutta la manifestazione sarà anche attivo il servizio bar e ristorazione gestito dallo staff per servire ottimi aperitivi rinfrescanti, panini, fritti di pesce ed il sabato a mezzogiorno, fino ad esaurimento, anche un buon piatto di trippa.