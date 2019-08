Settimana prossima torna la fiera Zootecnica a Tradate.

Fiera Zootecnica, secondo anno della nuova vita

Tutto pronto, prenderà il via sabato 7 settembre la 34esima edizione della Fiera Zootecnica di Tradate. Manifestazione rinata lo scorso anno dopo cinque di stop a causa dei costi, e che quest’anno cercherà di fare un passo in più verso gli antichi splendori, quando attirava migliaia di visitatori da tutto il territorio. Parola del sindaco Giuseppe Bascialla: “In questi mesi abbiamo incontrato più volte gli allevatori, e con loro intendiamo incrementare il numero di animali presenti e in mostra ed riavvicinarci a quella che nei nostri ricordi era la Fiera Zootecnica di Tradate”. Oltre agli animali non mancheranno poi bancarelle di prodotti tipici e, il sabato sera, una notte bianca per le vie del centro.

Il programma

Ecco dunque il programma dei due giorni della Fiera Zootecnica di Tradate:

Sabato 7

Ore 11: Apertura stand gastronomico e mercato agricolo zootecnico;

Ore 14: Ritrovo con carrozze, cavalli e macchine agricole in piazza Mazzini;

Ore 15: Inizio sfilata verso via Roma;

Ore 15.30: Taglio del nastro della 34esima edizione della Fiera;

Ore 16: Lezioni di coniglicoltura didattica e laboratori pratici;

Ore 19: Apertura stand gastronomico;

Ore 21: Gimkane e spettacoli equestri.

Domenica 8

Ore 9: Apertura Fiera e mercato agricolo zootecnico;

Ore 10: Battesimo della sella, laboratori didattici a cura di Vivi la Fattoria, laboratori di tosatura e mascalcia e di coniglicoltura pratica;

Ore 11: Cavalli in movimento, gimkane equestri non competitive;

Ore 11.30: Apertura stand gastronomico;

Ore 14: Cavalli in movimento, gimkane equestri non competitive;

Ore 15: Laboratori di coniglicoltura pratica e laboratori didattici;

Ore 19: Apertura stand gastronomico.

