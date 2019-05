Domenica tra laboratori e danze si apre “Maggio Insieme” a Donna Oggi Tradate.

“Maggio Insieme” alza il sipario domenica

Dal 5 maggio torna “Maggio Insieme” alla sua quarta edizione con una serie di eventi organizzati dall’associazione Donna Oggi con il patrocinio del comune di Tradate. Gli eventi sono aperti a tutti uomini e donne di ogni età.

Maggio insieme si apre domenica 5 in piazzetta rosa con Mandala condiviso, creazioni a più mani con Chiara Colombo e con “arti in gioco” in villa Truffini, il telaio umano con le donne artigiane della “tana delle costruzioni” di Vedano.

Telaio umano in Truffini

Da un gruppo di donne artigiane di Tradate e dintorni è nato il desiderio di trasmettere la passione del proprio lavoro non fine a se stesso, ma uno strumento per entrare in relazione con gli altri, per stare bene con se stesse e generare altro benessere, “ ci piacerebbe creare un telaio umano per intercettare fili persone, mani, storie, percorsi, idee e ideali, sogni e progetti. – spiegano da Donna Oggi – Le persone disposte su due fila una di fronte all’altra reggeranno dei nastri che alzati in modo alternato creeranno degli spazi dove si introdurrà una trama per creare un tessuto che poi vorrà donato all’associazione. Un’esperienza divertente per stare insieme un pomeriggio, ma che potrà dare la possibilità di far nascere altro”.

Alle 18 danze popolari

Dalle 18 fino alle 20 si continua a passo di danza. “Danze popolari del mondo” con scuola Fardanza e “danze del sud Italia”, Pizziche, Tarantelle e Tamurriate” con Annalisa Campi e Luciano Rovelli. “Per percorrere insieme un piccolo viaggio proponendo danze popolari dei diversi paesi del mondo. Danze di gruppo, nel cerchio chiuso o aperto, ma anche in coppie o in formazioni diverse. “Vi invitiamo a muovere con noi passi semplici – spiegano gli organizzatori – e alla portata di tutti, su ritmi, melodie sempre diversi, in un’atmosfera piacevole e serena, avvicinandosi anche alla storia e alla cultura dei popoli, conoscendo un po’ le loro vicende leggende e tradizioni”.

Ricco programma di “Maggio insieme”

Si continua martedì 14 in Villa Truffini alle 20.30 con la conferenza “Titanic: la storia al femminile” (relatore Claudio Bossi scrittore e storico), mentre sabato 18 camminata collettiva non competitiva “Donne in cammino” con la collaborazione degli Alpini di Abbiate. Il ritrovo è alle 9 in piazza Unità d’Italia ad Abbiate Guazzone. Due i percorsi: uno di 3 l’altro di 7 km quasi interamente all’interno del Parco Pineta. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al 22 giugno solstizio d’estate.

Si continua il 30 maggio in Frera con una conferenza dal titolo “Le idee dentro la donna: un viaggio al femminile” a cura della professoressa Barbara Dea Pradi per terminare il 31 in Truffini con il tributo a Laura Pausini, concerto con la cantante Francesca Parrotta.