“Tornare”: giovedì 28 novembre 2019, alle 21, nella biblioteca comunale di Nerviano si svolgerà la presentazione del nuovo libro alla presenza della scrittrice nervianese.

“Tornare”, nuovo libro di Elisabetta Airoldi

Tutto pronto nella biblioteca comunale di Nerviano per un altro grande appuntamento con la culturale. La sera di giovedì 28 novembre 2019, alle 21, sarà presente la nota scrittrice nervianese Elisabetta Airoldi che presenterà in anteprima il suo nuovo libro dal titolo “Tornare” in cui si ritroverà protagonista “Ada” de “La casa delle rondini”.

La penultima fatica letteraria di Airoldi, che si definisce “una sognatrice” è “Cinque o sei racconti”.



