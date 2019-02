Torneo di videogiochi e giochi da tavolo: la sfida è lanciata per domenica 10 febbraio dalle 17 allo spazio Polifunzionale a Cassinetta.

Torneo di videogiochi e giochi da tavolo: la sfida è lanciata per domenica 10 febbraio dalle 17 allo spazio Polifunzionale di piazza Negri a Cassinetta. Si tratta di una iniziativa promossa dal Comune di Cassinetta in collaborazione con la cooperativa sociale Sofia, rivolta a ragazzi e ragazze a partire dai 14 anni di età. Al termine dei tornei ci sarà un aperitivo per tutti. Durante l'evento saranno illustrate le proposte per i giovani che il gruppo del Polifuzionale intende promuovere nei prossimi mesi.