Tra antichità e Medioevo: il gruppo Facebook “Sei di Gerenzano se” e l’associazione “Il Gelso” hanno organizzato una serata alla scoperta della storia della loro comunità dalla fondazione celtica alla sconfitta dei Maineri.

Tra antichità e Medioevo: l’appuntamento di venerdì 26

L’appuntamento con la storia è per venerdì 26, alle 20.30, nella pasticceria Mazzoleri di piazza De Gasperi. Come relatore della serata di divulgazione è stato scelto Mauro Ghirimoldi. Lo scopo dell’evento è conoscere l’origine di Gerenzano, ma anche organizzare un momento di aggregazione tra concittadini in vista di nuovi progetti culturali.

