Il Rotary Club ha organizzato per giovedì 28 la presentazione del libro “Tra terra e cielo- 30 anni di elisoccorso a Como”.

“Tra terra e cielo” in Frera

Una serata dedicata all’elisoccorso e al sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria. Giovedì 28 febbraio alle 21 alla Biblioteca Frera di Tradate ospiterà la presentazione del volume “Tra terra e cielo – Trent’anni di Elisoccorso a Como” (Effegiemme Editore), scritto dalle giornaliste FrancescaGuido e Francesca Indraccolo.

Incontro a firma Rotary

L’incontro è organizzato dal Rotary Club di Tradate con il patrocinio del Comune nell’ambito dell’iniziativa “Le Serate del Libro”. All’incontro, oltre alle due autrici, interverrà Cesare Cardani, presidente della Fondazione Pro Elisoccorso – Servizio 118, onlus che ha finanziato la stampa della seconda edizione del prodotto editoriale.

Elisoccorso: 21mila interventi in 30 anni

Il volume, realizzato in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’Elisoccorso di Como, istituito il 2 agosto 1986, ripercorre per i “non ai detti ai lavori” le tappe salienti dello sviluppo dell’Elisoccorso comasco che, in tre decadi di attività, ha effettuato oltre 21mila interventi. “Tra terra e cielo”, inoltre, illustra le professionalità, le dotazioni e le strutture attorno a cui ruota il sistema elisoccorso, le novità che riguardano il volo notturno e i meccanismi che attivano il circuito dell’emergenza-urgenza, a partire dalla chiamata al NUE 112, il numero unico per le emergenze.

I fondi raccolti devoluti alla fondazione pro elisoccorso

Il libro, che non ha un prezzo di copertina, sarà distribuito fino a esaurimento delle copie disponibili. Chi lo riceverà sarà invitato a un’eventuale donazione, fiscalmente detraibile, alla Fondazione Pro Elisoccorso – Servizio 118 onlus, che da vent’anni è al fianco del settore dell’emergenza urgenza (IBAN IT55A0569652110000006118X83). Un’occasione per contribuire a sostenere il sistema di emergenza – urgenza e avere a disposizione una pubblicazione da regalare o da conservare come ricordo.