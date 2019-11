Trenta operatori turistici hanno visitato la città i Turbigo grazie al progetto di valorizzazione del territorio promosso dall’Amministrazione comunale.

Trenta esperti visitano Turbigo

L’Amministrazione comunale nel pomeriggio di sabato 9 novembre ha organizzato un’ iniziativa di promozione turistica del territorio con circa trenta operatori turistici. Il gruppo guidato dalla vicesindaco Marzia Artusi, nell’inedita veste di guida turistica, ha navigato per il Naviglio e poi si è diretta a palazzo De Cristoforis-Gray per una visita al parco e al salone del camino, dove i partecipanti hanno potuto ammirare le bellezze artistiche del palazzo con le sue sculture e i suoi preziosi affreschi. L’iniziativa è stata promossa per valorizzare a livello turistico la città di Turbigo.

