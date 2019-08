Treves Blues Band al chiostro degli Olivetani a Nerviano nella serata di venerdì 23 agosto 2019: un sound che travolge tutti gli spettatori.

Treves Blues Band: il concerto al SoundTracks Festival

Oltre mille spettatori all’attesissimo concerto dell’armonicista milanese Fabio Treves insieme alla TBB al chiostro degli Olivetani a Nerviano, all’interno dell’edizione 2019 del SoundTracks Blues Festival. Tra le note blues, rock e country Fabio Treves all’armonica, Alex Gariazzo alla chitarra, Gabriele Dellepiane al basso e Massimo Serra hanno davvero incantato il pubblico, che li ha accolti e accompagnati con vere e proprie ovazioni.

Tanti gli omaggi: una vera festa e la solidarietà

Tanti gli omaggi musicali ai grandi della musica: da Robert Johnson ai Creedence Clearwater Revial, Muddy Waters e Chuck Berry. Treves ha coinvolto davvero tutti e ha, in questo modo, festeggiato non solo i suoi 70 anni ma anche i suoi 45 anni di musica sui grandi palchi, anche a fianco del grande Frank Zappa. Il concerto è stato fatto a favore della Caritas della Parrocchia Maria Madre della Chiesa.

Soddisfazione degli amministratori

Grande soddisfazione per il concerto di Treves e della TBB è stata espressa dal sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, dall’assessore alla Cultura Sergio Girotti e dal presidente del Comitato SoundTracks Blues Festival, Daniela Rossi.

