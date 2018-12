“Tutti i colori del mondo” con il Bernocchi di Legnano.

“Tutti i colori del mondo”, stop al razzismo

Una serata per dire stop al razzismo. E’ quella in programma martedì 11 dicembre, alle 20.45, al Cinema Ratti di Legnano. L’evento è presentato dall’Istituto Bernocchi e avrà come titolo “Tutti i colori del mondo”, nell’ambito del centenario dell’ente e col patrocinio del Comune.



Il programma

Questa la scaletta della serata: la presentazione è affidata a Francesca, poi Numantini con coro con canzoni insieme agli ex studenti del Bernocchi, poi Renato Franchi con Coro partigiano per due canzoni, seguirà riflessione sul tema del razzismo con ex studente, altri poi metteranno in scena canti e recita. Si proseguirà poi con “Bici antirazzista”, poesie dalla voce di una ragazza ivoriana. Poi Walid, studente dell’istituto, si esibirà con ballo hip-hop recita, a seguire brani, due canzoni dei Numantini e gran finale con Franchi e tutti i partecipanti sul palco. In totale ben 17 momenti musicali, poetici e di riflessione.

