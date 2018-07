Al via la tappa corbettese del Giro Rosa.

Tappa corbettese del Giro Rosa

E’ davvero tutto pronto per dare il via alla tappa corbettese del Giro Rosa. Protagonisti anche e soprattutto i ciclisti dell’Equipe Corbettese. Impegnati ai fornelli i volontari del Comitato Malpaga, sulla strada per la viabilità quelli del Comitato di Castellazzo e poi ancora le diverse associazioni cittadine. La partenza è prevista attorno a mezzogiorno.

In piazza Primo Maggio allo stand del comune, è possibile fare una foto sulla VespaBici della Cristini Antonio di Abbiategrasso.