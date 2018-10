In arrivo a Legnano, domenica 21 ottobre, l’edizione numero 49 di TUTTONATURA, una festa all’insegna della natura, della salute e dello stare insieme.

TUTTONATURA: protagonista il mondo del biologico e dell’ecosostenibile

Domenica 21 ottobre TUTTONATURA Festamercato torna in Piazza Mercato a Legnano. La grande manifestazione della Cooperativa sociale Circolo Fratellanza e Pace di Legnano avrà inizio alle 9 e terminerà alle 19. Come da tradizione, protagoniste saranno le bancarelle degli espositori del mondo del biologico e dell’ecosostenibile. Si tratta di produttori, aziende agricole e bravi artigiani.

L’edizione numero 49

In questa edizione saranno ospiti anche i contadini delle terre del terremoto: Abruzzo, Marche e Lazio. Insieme ai prodotti, porteranno le loro storie, ricche di fatica e di lavoro per la salvaguardia delle loro aziende e delle loro vite. Sono confermate inoltre le presenze di tanti produttori a km zero e regionali provenienti da Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Marche, Abruzzo, Calabria e Sicilia. Ci sarà dunque un ampio ventaglio di scelte alimentari: dal miele bio dell’Az.Agricola la Traccia e di Lorenzo Rigo, agli squisiti formaggi di Zona Alpi o della Corte dei Caci, dalla lavanda della Valtellina ai dolci siciliani. E tanto altro ancora come il pane del Panificio il Segreto, le confetture, le conserve, le bagna cauda e poi frutta, verdura, liquirizia e legumi.

Le associazioni del territorio

In vendita non si troveranno solamente alimenti, ma anche cosmetici naturali, unguenti,erbe, oggetti, indumenti in feltro e lana cotta, cuoio, ceramiche e legno. Tra i partecipanti ci saranno anche le associazioni presenti sul territorio, con informazioni e animazione per i più piccoli. Fra queste, non mancheranno Emergency, Cooperativa sociale il Progetto, Amnesty, Scuola di Babele e il Comitato Accoglienza Bambini di Chernobyl.

L’intrattenimento

Ricco sarà anche l’intrattenimento per i più piccoli, con spettacoli di giocoleria, truccabimbi e laboratori creativi manuali. Il tutto sarà avvolto nell’atmosfera musicale milanese della formazione Quatter Malnatt che renderà omaggio a Jannacci, I Gufi e Gaber. Inoltre non mancherà la possibilità di fermarsi pranzare sul posto, grazie al Bistrot ed alle sue golosità. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Si segnala la possibilità di lasciare le proprie auto nel parcheggio, che sarà accessibile a tutti. Per informazioni è possibile chiamare al 0331548766 o al 3484020646. E’ possibile anche scrivere all’indirizzo mail tuttonatura@circolone.it.

