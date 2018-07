Un canto per Accumoli: il 7 luglio l’iniziativa benefica ad Albairate per proseguire la raccolta fondi nel Magentino-Abbiatense a favore del Comune colpito dal sisma nel 2016.

Un Canto per Accumoli ad Albairate: prosegue la raccolta fondi

Un Canto per Accumoli: il 7 luglio in piazza Garibaldi ad Albairate si è svolto lo spettacolo finalizzato a proseguire la raccolta fondi a favore del Comune colpito da sisma del 24 agosto 2016. L’iniziativa, che ha vista protagonista una cover band dei Nomadi, è stata promossa dall’Amministrazione comunale di Albairate e la Pro loco, in collaborazione con la parrocchia di San Giorgio, i Comuni di Cisliano e Accumoli.

Sinora raccolti 45.046 euro

I 317 euro raccolti vanno ad aggiungersi ai 45.046 euro già raccolti sinora nei Comuni dell'Abbiatense e del Magentino e che contribuiranno alla ricostruzione, con la realizzazione in particolare di un Parco della Conoscenza nel Comune del Centro Italia.