Un concorso di poesia approda a Castano Primo: gli elaborato dovranno essere consegnati entro sabato 23 marzo 2019 alle 12 al Protocollo Generale in municipio.

Concorso di poesia: chi può partecipare

Potranno partecipare tutti coloro che hanno compito il 18esimo anno di età. Il Concorso consiste nell’esecuzione di una lirica in lingua italiana, senza vincolo di forma metrica e a tema libero. Ogni partecipante potrà presentare un solo componimento; le poesie dovranno essere originali e non dovranno essere già state pubblicate, pena l’esclusione dal concorso.

Come presentare le opere

Gli elaborati dattiloscritti dovranno pervenire in busta chiusa e anonima. La busta dovrà contenere la poesia dattiloscritta, non firmata e priva di segni di riconoscimento, e una busta chiusa con i dati dell’autore e l’autorizzazione al trattamento degli stessi per le finalità connesse al concorso. Non saranno accettate domande pervenute tramite e-mail/Pec e componimenti scritti a mano. Le opere non saranno restituite.

La giuria

Una giuria di esperti valuterà i tre componimenti migliori. L’Amministrazione si riserva il diritto di scegliere ed eventualmente pubblicare le composizioni pervenute. La partecipazione al concorso è gratuita.

