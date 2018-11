“Un cuore grande per le vie del Natale” domenica 2 dicembre a Rescaldina.

“Un cuore grande per le vie del Natale”per i defibrillatori

Tutto pronto per “Un cuore grande per le vie del Natale”, la grande manifestazione natalizia promossa dal Comune insieme alla Consulta Commercio, Consulta Cultura, Consulta sociale, Pro Loco, Assr, associazioni culturali, sportive, sociali e cittadine. L’evento è in programma domenica 2 dicembre dalle 8 alle 18.

“Una manifestazione – spiegano dal municipio – che si svolgerà nelle vie del centro, snodandosi per un chilometro, e che vedrà commercianti e associazioni insieme offrire una giornata di festa dove sarà possibile conoscere le realtà associative, degustare piatti tipici, giocare insieme, visitare mostre e mercatini natalizi”.



Si potranno salvare vite

Durante l’evento si raccoglieranno fondi per acquistare insieme defibrillatori (ossia strumenti che possono fare la differenza in caso di arresto cardiaco) che saranno posizionati in paese. “Il defibrillatore salva la vita!” ricordano infatti dall’Amministrazione comunale del sindaco Michele Cattaneo. I fondi saranno donati all’associazione “Sessantamilavitedasalvare”del presidente Mirco Jurinovich, da tempo impegnata nel sensibilizzare autorità e cittadini sull’importanza della diffusione dei defibrillatori sul territorio.

Durante la manifestazione si potrà acquistare, proprio per sostenere l’acquisto dei salvavita, bottiglie di ottimo vino astigiano.

E sempre domenica 2 sarà inaugurata la prima postazione pubblica di defibrillatore, in piazza Chiesa.

Torna all'home page di Settegiorni per le altre notizie