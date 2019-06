“Un giorno da pompiere”: successo per la giornata promossa dai Vigili del fuoco di Legnano.

“Un giorno da pompiere” da applausi

Un vero successo per “Un giorno da pompiere”, l’evento andato in scena domenica 9 giugno all’oratorio di via Canova (parrocchia di Santa Teresa) e promosso dai Vigili del fuoco di Legnano. Dalle 10 alle 18 mezzi e momenti per “imparare a diventare” un vigile del fuoco. Come? Con giochi e gonfiabili per bambini, attività con percorso a tema per affrontare l’emergenza per arrivare alla consegna del diploma del “Piccolo pompiere”. E molto suggestiva poi la “Fireman competition” ossia la gara, vera, tra veri Vigili del fuoco che si sono sfidati a squadre in prove di abilità, forza e resistenza. La gara ha visto vincitori i pompieri permanenti di Sesto San Giovanni, quinti posto per quelli di Legnano.

