“Un leone prepotente”: domenica 31 marzo alla biblioteca di Zelo presentazione del libro per bambini contro prepotenza e bullismo.

“Un leone prepotente” alla biblioteca di Zelo

Un libro per bambini contro prepotenza e bullismo. Domenica 31 marzo, alle 15.30, si terrà presso la Biblioteca dell’orologio di Zelo la presentazione del libro di Salvatore Lanno, «Un leone prepotente». «Un leone che con prepotenza e arroganza cerca di salvare la sua vita a discapito di altri. I personaggi impauriti, che sono attorno a lui rispettano il “volere” del re della foresta. Ma l’astuzia, certe volte ti aiuta a sconfiggere le ingiustizie. “Fidarsi e affidarsi solo a se stessi, non a chi ha il potere”» recita la descrizione del libro. Al termine dell’incontro, patrocinato dal comune di Vermezzo con Zelo, si parlerà di bullismo. Per finire, merenda per tutti. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE