“Un libro per tutti”, torna la grande manifestazione a San Vittore Olona dedicata alla cultura. Libero scambio di libri e laboratorio sulle macchine di Leonardo.

“Un libro per tutti”, lettura protagonista

Tutto pronto per “Un libro per tutti”, la grande manifestazione promossa dal Comune per promuovere la lettura. A promuovere l’evento, in programma domenica 24 novembre 2019 dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 nella biblioteca comunale di Villa Adele, è l’assessorato alla Cultura che è in mano al sindaco Daniela Rossi.

Alle 10.30 inaugurazione con aperitivo in musica sulle notte del Complesso bandistico sanvittorese, poi via allo scambio di libri nel seminterrato della biblioteca; alle 15.30 laboratorio creativo per bambini dai 5 anni “Il volo-Costruiamo le macchine di Leonardo” con tanto di attori in abiti di scena dell’epoca e merenda insieme, alle 17 “Let’s War”, gioco di ruolo, ideato da Samuele Galli.

“Con questo evento – spiega il sindaco – torna un appuntamento tradizionale per San Vittore Olona al quale abbiamo voluto anche qualcosa che possa incuriosire anche gente che non frequenta la biblioteca. Abbiamo poi scelto di festeggiare il genio di Leonardo a 500 anni dalla sua scomparsa.

Un’altra iniziativa importante è quella di sabato 23 novembre 2019 che ha visto i sanvittoresi fare tappa faremo a Milano proprio alla scoperta di Leonardo andando ad ammirare il Castello Sforzesco e Madonna delle Grazie.



