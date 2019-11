Oggigiorno, i genitori sono esposti a molteplici teorie per lo sviluppo dei loro figli. Francesca Romana Manni, Psicologa e psicoterapeuta, esperta nella psicodiagnostica dell’età evolutiva, identifica numerosi modi in cui la serie animata “Peppa Pig” – fornisce valori educativiai più piccini. Manni spiega come le storie di Peppa Pig, che ha come protagonista una maialina che fa tutto ciò che farebbe un normale bambino di quattro anni, rifletta le esperienze di vita dei bambiniin fase di crescita e dispensi piccoli consigli a cui i genitori possono attingere durante lo svolgimento della vita di tutti i giorni strappando sempre un sorriso.

“Lo humor nelle conquiste quotidiane e risoluzioni dei primi problemi, mostra come il buonumore abbassa la tensione.”

“Come in Peppa Pig anche nella realtà, la routine è un modo per sviluppare funzioni cognitive quali la memoria, l’attenzione e la comprensione del concetto del tempo.”

“La serie tiene conto del reale sviluppo cognitivo dei piccoli spettatori e rappresenta anche per i genitori un aiuto nell’imparare tecniche di problem solving, per sostenere la crescita dei propri bambini.”

“La serie sorprende non per gli effetti speciali, ma per la sua semplicità, tutto in Peppa Pig segue e accompagna le tappe evolutive dei piccoli spettatori.

A questo link una selezione di episodi esemplificativi –https://youtu.be/mR9XEgNivEU