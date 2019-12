Una gaggianese vince 13mila euro a I Soliti Ignoti

La gaggianese Tiziana Giuliani protagonista su Rai Uno nel quiz show condotto da Amadeus: la commerciante si porta a casa 13.500 euro.

Una cittadina gaggianese ha preso parte lunedì 2 dicembre alla trasmissione televisiva «I Soliti Ignoti» condotta da Amadeus su Rai Uno. Tiziana Giuliani, questo il nome della concorrente residente a Gaggiano dal 2005, ha aperto la puntata dal quiz cercando di indovinare le qualità delle persone invitate in trasmissione. «A giugno di quest’anno ho fatto l’iscrizione ai casting quasi per gioco, una sorta di sfida con mia figlia – racconta Tiziana a poche ore dalla messa in onda dalla puntata – Ad ottobre mi hanno chiamata per il provino a cui ho partecipato senza troppa aspettativa, sono andata lì con la voglia di divertirmi e vivere un’esperienza diversa. Il 22 novembre mi hanno invece contattata per registrare la puntata a Roma al Teatro delle Vittorie».

Tiziana, che a Gaggiano vive con il marito Massimo e la figlia Rebecca come ha raccontato ad Amadeus durante le fasi del gioco, è subito partita con il piede giusto indovinando i primi due personaggi. Dopo tre errori consecutivi, la gaggianese è riuscita a trovare l’identità di altri due ignoti riuscendo ad accumulare 54mila euro di montepremi. «Sinceramente – racconta Tiziana – ero piuttosto tesa quando sono arrivata ma, grazie all’accoglienza e professionalità dei vari collaboratori del programma, l’ansia e la tensione sono scemate e ho pensato solo a divertirmi, è un gioco e credo che la filosofia sia proprio di non prendersi troppo sul serio; diciamo anche che mi ha aiutata un po’ il mio essere un tantino egocentrica, che quando ti trovi davanti alla telecamera non guasta».

Nel gioco finale invece Tiziana non è riuscita al primo colpo a indovinare il «parente misterioso» arrivando comunque a portarsi a casa 13.500 euro in gettoni d'oro. «Da poco ho aperto un negozio di abbigliamento donna a Binasco – spiega la donna – quindi credo proprio che questa piccola vincita servirà a finanziare la mia nuova attività».