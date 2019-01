Corsi dell’Università del Tempo libero con il Silver club di Rosate e l’Auser di Motta Visconti: presentazione il 12 gennaio nel municipio rosatese.

Università del tempo libero: corsi a Motta e Rosate

Corsi dell’Università del Tempo libero con il Silver club di Rosate e l’Auser di Motta Visconti: la proposta culturale sarà presentata sabato 12 gennaio alle 10 in sala consiliare a Rosate mentre il primo giorno utile per iscriversi è lunedì 14 gennaio. Le iscrizioni si ricevono nella sede del Silver club rosatese in via Pellico presso il campo sportivo Campisi da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, presso l’ufficio ex Polizia locale martedì dalle 10 alle 12 e a Motta Visconti nella sede dell’Auser martedì e venerdì dalle 15 alle 16.30. La quota di iscrizione con diritto di frequenza ad un corso è di 30 euro, ogni altro corso successivo costerà 10 euro senza limitazioni ai corsi cui partecipare. Le lezioni prenderanno il via a febbraio.

Questi i corsi: Viaggiare all'estero, La filosofia dello star bene, Il ciclismo eroico e i suoi campioni, Il dialetto questo sconosciuto, L'officina della poesia, Difendiamo i risparmi, Sicurezza: difesa delle persone e dei beni, Alimentazione e benessere.