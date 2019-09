Una delle località del Trentino Alto Adige più suggestive è Andalo, che è posta sull’Altopiano della Paganella. Si tratta di una meta ideale per chi vuole trascorrere qualche giorno con tutta la famiglia, sia d’estate che d’inverno. Qui, infatti, si trovano tanti servizi ed attrazioni perfette per grandi e piccini, con cui è possibile mettere al bando la noia e creare dei ricordi unici da custodire gelosamente nella memoria.

Del resto, durante la vita di tutti i giorni non è facile ritagliarsi dei momenti per stare tutti insieme e per svolgere attività divertenti e fuori dal comune. Inoltre, non è semplice trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta e respirare aria pulita di montagna. In questo piccolo angolo di paradiso italiano, impreziosito dalle Dolomiti di Brenta, è possibile trovare un po’ di svago e staccare dalla monotonia della routine quotidiana, allontanando i bambini dalla televisione e dai videogiochi, che possono renderli pigri e poco attivi.

Family hotel: servizi su misura per grandi e piccini

Per rendere la vacanza in Trentino con i bambini davvero perfetta è necessario trovare un posto accogliente, ma soprattutto ben attrezzato, dove i più piccoli siano i protagonisti. Tuttavia, è importante anche che i genitori possano concedersi un po’ di relax, in modo da ricaricare le energie. La cosa migliore, quindi, è scegliere un family hotel Andalo.

Ma di che cosa si tratta? Non sono altro che delle strutture dotate di servizi specifici per le famiglie e in cui le camere sono spaziose e provviste di ogni comfort. Anche il momento dei pasti viene curato al meglio, in modo da far sentire gli ospiti a proprio agio e come se fossero a casa.

Vengono, infatti, servite pietanze ogni giorno diverse, ma sempre genuine, nonché menu studiati per i più piccoli. Tuttavia, dato che anche mamma e papà hanno diritto ad un po’ di svago, è possibile contare sul miniclub o su un efficiente servizio di baby sitter. Le strutture migliori, inoltre, presentano anche di diverse piscine ed un centro benessere, in cui trascorrere tanti momenti indimenticabili.

Cosa fare ad Andalo in estate e in inverno

Andalo è la località perfetta per le vacanze in famiglia, in quanto ha molto da offrire in qualunque stagione. Durante i mesi caldi, infatti, è possibile fare piacevoli escursioni a piedi, in bicicletta o con il passeggino, in modo da entrare a diretto contatto con la natura e conoscere più da vicino le meraviglie che il Trentino ha da offrire .

Degno di nota è anche il Parco di Andalo, dove sport e wellness sono a portata di mano. Tuttavia, non bisogna dimenticare che in questa zona si trova anche il lago di Molveo, dotato di un meravigliosa spiaggia libera e di numerose aree preposte per il divertimento di grandi e piccini, come campi da basket, minigolf, tennis e così via.

In inverno, invece, sono disponibili ampie e curate piste da sci, con differenti gradi di difficoltà. Sono previste, però, anche tante attività sulla neve, come ciaspolate per tutta la famiglia. Per chi ama gli animali, invece, imperdibili sono le visite alle scuderie, accompagnati da istruttori di turismo equestre.