Tornano i Sabati del Gim al castello dei missionari comboniani di Venegono Superiore. Sabato sera ospite Valdenia Aparecida Paulino, avvocata e attivista per i diritti umani in Brasile.

Valdenia Aparecida Paulino, dal Brasile a Venegono

Brasiliana, “avvocata di strada”, attivista per i diritti umani. Valdenia Aparecida Paulino sarà ospite sabato 18 alle 19 al castello dei missionari di Venegono Superiore per il nuovo incontro dei Gim. Racconterà la sua esperienza e l’impegno per i diritti degli ultimi nel paese sudamericano oggi guidato da Bolsonaro, partendo dalla sua esperienza nelle favelas fino al Premio Nazionale per i Diritti Umani in Brasile e alle minacce di morte per il suo impegno che l’hanno costretta a lasciare il suo Paese. Dopo l’incontro, come di consueto, è prevista una cena condivisa e per chi lo desidera un momento di preghiera.

