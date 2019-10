Venegono “ospita” Sondrio con la diciottesima edizione di Valtellina in Festa.

Valtellina in Festa al Parco Pratone

Tutto pronto al Parco Pratone di Venegono Superiore per un fine settimana dedicato alle prelibatezze della regione alpina lombarda. Da venerdì 4 a domenica 6 infatti si terrà la diciottesima edizione di Valtellina in Festa. Protagonisti i prodotti tipici della Valtellina, dai pizzoccheri ai suoi “grandi rossi”.

Non solo cibo

La festa aprirà venerdì dalle 18 fino a mezzanotte e sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte. Al Pratone non ci saranno però solo profumi e sapori della Valtellina: venerdì alle 21 ballo country Line Dance con Jack&Jack, sabato alle 21 concerto omaggio a Lucio Battisti con la Battistiband. Ci saranno poi un’area bimbi con animazione, un’area relax con tavoli e stand di prodotti tipici. L’evento è organizzato dalla Pro Loco e Italia on The Road – Cibo da Strada con il Rione Santa Maria, gli alpini e il patrocinio del Comune.

LEGGI ANCHE: Festa di fine estate, musica e cabaret al Pratone