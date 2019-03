Appuntamento a teatro sabato 23 a Venegono Inferiore.

Venegono Inferiore, in teatro per l’asilo

Tutti al teatro parrocchiale sabato 23 alle 21 per aiutare l’asilo San Francesco d’Assisi. In scena la compagnia La Bottega dei Matti con una commedia in tre atti di Luciano Lunghi dal titolo “Con tutto il bene che ti voglio”. Il ricavato dei biglietti (costo 10 euro, acquistabili alla segreteria dell’asilo, alla cartoleria Castelli e all’edicola Cip e Ciop) sarà devoluto all’asilo San Francesco d’Assisi per l’acquisto di nuove sedie per le aule. Per tutta la durata dello spettacolo è previsto un intrattenimento per i bambini. Non è la prima iniziativa di questo tipo organizzata dal Comitato Genitori: l’anno scorso l’appuntamento teatrale, unito alle numerose attività svolte durante l’anno, permise di acquistare un nuovo gioco per il cortile della scuola materna.

LEGGI ANCHE: Missione compiuta, nuovo gioco per i bambini della San Francesco