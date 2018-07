Con questa sera si chiude la rassegna “venerdì bianchi”

Venerdì 27 luglio avrà luogo l’ultimo appuntamento con i Venerdì Bianchi di Tradate 2018. Molto soddisfatti gli organizzatori, l’Amministrazione Comunale, i commercianti del centro cittadino e i numerosissimi partecipanti, provenienti anche dai paesi limitrofi, che non hanno mai fatto mancare il loro apprezzamento per l’intrattenimento offerto e… per la realtà cittadina di Tradate.

Sette serate e Tradate rivive

“L’organizzazione di sette serate ha richiesto un notevole impegno e la collaborazione tra numerose realtà. Non è mai mancato il sostegno dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco, che ringraziamo. Il nostro grazie va anche ai residenti nel centro cittadino, che hanno ‘sopportato’ con pazienza gli inevitabili disagi che manifestazioni di questo tipo inevitabilmente comportano. Ma soprattutto, ringraziano le migliaia di persone che, anche in una serata come lo scorso venerdì, durante la quale il tempo non è stato certo clemente, hanno scelto di trascorrere il dopocena negli accoglienti locali tradatesi nonostante, per cause di forza maggiore, sia stato necessario sospendere gli spettacoli all’aperto”, dichiara il Presidente del Comitato dei Commercianti di Tradate “segno, questo, che un centro storico ravvivato con animazioni e attrazioni consente la scoperta, o la riscoperta, delle piccole realtà commerciali e ristorative”.

Il programma dell’ultimo “venerdì bianchi”

L’ultimo appuntamento sarà ancor più grande e ricco dei precedenti, assicurano gli organizzatori. Per rendere felici i più piccoli, al cui svago doveva essere dedicata la serata del 20 luglio, annullata per pioggia, tornerà il simpaticissimo Salamino e la sua Crew di animatori-supereroi.

Le vie del centro saranno poi invase dalla musica di sette diverse band con le quali sarà possibile ripercorrere il meglio dei sei appuntamenti precedente, e torneranno anche gli stupefacenti Chaltrones OriginalCountry con la loro Country Western Line Dance capace di coinvolgere tutti in sfrenate danze sotto le stelle.

Per gli appassionati di motori, in esposizione per le vie del centro si troveranno numerosi modelli di Abarth e Alfaromeo. Come sempre, infine, non mancheranno l’offerta enogastronomica (chi può dire di no ad una succulenta grigliata, ad un cremoso gelato artigianale, ad un cocktail rinfrescante o… a un dolce fragrante?), i laboratori didattici, le improvvisate del duo Rometta e Giulieo, l’incontro con le Associazioni locali e… tante altre occasioni di divertimento.

Bilancio positivo, soddisfatti gli organizzatori

L’edizione 2018 degli ormai tradizionali Venerdì Bianchi Tradatesi ha riscosso quindi un ottimo successo e questo è per l’Amministrazione comunale motivo di soddisfazione e d’incentivo per proseguire nel lavoro di qualificazione e promozione dei diversi centri storici che compongono la Città di Tradate, che proprio quest’anno compie i sessant’anni. “Numerose sono i le iniziative a sostegno del commercio locale già allo studio per il prossimo futuro” fanno sapere dal Comune

Contributi regionali per le nuove aperture commerciali

Il 31 luglio scade l’ultima finestra per presentare la domanda di contributo per le nuove aperture commerciali, artigianali e ristorative (o gli ampliamenti di quelle già esistenti), a valere sul bando regionale Sto@ 2020: alcune nuove realtà di Tradate, che hanno presentato la domanda entro marzo, hanno già ricevuto i contributi economici sulle spese ammissibili affrontate. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web del Comune o contattare gli uffici competenti.”