Vermezzo con Zelo, consueto pranzo sociale dell’associazione Euro Pesca ad Assago, con la premiazione dei vincitori delle gare.

Vermezzo con Zelo, il pranzo sociale di Euro Pesca

Domenica 11 febbraio al ristorante L ‘Agorà di Assago tutti i soci dell’associazione Euro Pesca, sezione di Vermezzo con Zelo, si sono ritrovati per il consueto pranzo sociale. Presenti all’evento tra gli altri anche il sindaco Andrea Cipullo, l’assessore allo sport Alessandro Filadelfia, Franca Rebora, Franco Bonfante. Oltre ai soci ed alle autorità locali, c’erano anche le famiglie, ed alcuni simpatizzanti del laghetto. Dopo un ottimo pranzo, si è proceduto con le premiazioni, momento molto atteso. Per il Campionato Laghetto, pesca alla carpa, si sono classificati primo Jacopo Beretta, secondo Lorenzo Bottini, terzo Umberto Pagano. Per la pesca sui torrenti (detta “pesca al bianco”) si sono classificati primo Doriano Rinaldi e secondo Osvaldo Marchesin.

Un particolare omaggio di ringraziamento è stato consegnato ai soci che hanno aiutato in diverse occasioni dell'anno, durante le attività del laghetto. È seguita l'estrazione dei biglietti della somministrazione a premi, a cura di Andrea del negozio Euro Pesca di Abbiategrasso. Il desiderato primo premio, una bella canna roubasienne, è stato vinto da Sara Sartori. Inizia così un nuovo anno per il laghetto vermezzese, con un ricco calendario di sfude, presto anche online, gare di Campionato Laghetto, gare al bianco, trofei e manifestazioni di vario tipo.