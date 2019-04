Appuntamento domenica con il Vespa Party organizzato dal club Il Nido delle Vespe.

Vespa Party, la storia fa tappa in piazza

L’anno scorso avevano superato quota 500, quest’anno si punta a crescere ancora di più. Torna domenica il Vespa Party, il quarto raduno nazionale organizzato in centro a Tradate. Si inizia alle 8.30 con il ritrovo e iscrizione dei partecipanti in piazza Mazzini (ai primi 50 sarà consegnata anche una toppa commemorativa). Alle 10.30, partenza del giro turistico per le vie di Tradate e dei dintorni, 30 chilometri in cui dar bella mostra della propria Vespa , fino al castello di Monteruzzo a Castiglione dove si farà sosta per un aperitivo. Poi rientro a Tradate per il pranzo e le premiazioni. Saranno premiati la Vespa e il pilota più vintage, il mezzo meglio conservato, il pilota più giovane e la pilota più giovane, il gruppo più numeroso e quello che arriva da più lontano. Durante la manifestazione sarà inoltre possibile visitare i due musei cittadini dedicati al mondo dei motori, il museo Frera e il museo Fisogni.

Costo iscrizione piloti 12 euro (con gadget, colazione ed aperitivo)

Costo iscrizione passeggeri 5 euro(con colazione e aperitivo)

Per info e pre-iscrizioni, contattare gli organizzatori alla mail tradate@vespaclubd’italia.it

