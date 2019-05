Nonostante il freddo e il vento, tanti i partecipanti al Vespa Party a Tradate.

Vespa Party, la storia delle due ruote fa tappa a Tradate

Hanno sfidato freddo, pioggia e vento per non mancare all’appuntamento con il raduno nazionale delle Vespe a Tradate organizzato per il quarto anno dal club il Nido delle Vespe. Centoventi le moto storiche presenti, partite in sfilata fino al Monteruzzo e di ritorno nel primo pomeriggio. “Purtroppo il tempo non è stato clemente – ha commentato Walter Vescovo del club – Grazie comunque a tutti i club venuti da tutto il territorio, un amico venuto anche da Bologna e tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano. Non ci fermiamo”.

