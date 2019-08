Appuntamento domani sera, sabato, per la seconda edizione della Summer Night in via Baracca a Venegono Superiore.

Summer Night in via Baracca

Una lunga tavolata, buon cibo, cocktail, musica e quest’anno anche una sfilata. Via Baracca e Venegono Superiore si stanno preparando per la seconda edizione della Summer Night, la festa organizzata dai commercianti di via Baracca di Buosi e Lune Cafè che inizierà domani, sabato, alle 19. Il primo si occuperà dei manocaretti che riempiranno la tavola: patatine fritte, panini con salamella, pizze, focacce, fritto misto, birger, krapfen alla crema e ciambelle. Il secondo invece di ciò che finirà nei bicchieri: birra, spritz, cocktail alcolici e analcolici. Il tutto accompagnato alle 22 dalle note e dai balli latino americani con Estasi Latina.

Sfilata di moda

Ad arricchire il programma della serata la novità di quest’anno, la sfilata di costumi e intimo della merceria “Le Fantasie di Silvia”. Inizio sfilata alle 21, con la passerella allestita nel cortile della pasticceria Buosi calcata da una squadra di modelle venegonesi acconciate e truccate da Caon Parrucchieri ed Estetica Romina.

