Villastanza, ecco la prima edizione del festival musicale ParaVox-Music Tribe.

Villastanza ha “un nuovo nato”

Eccolo il nuovo nato, ed a speranza degli organizzatori il longevo, festival della musica che si terrà intorno fine giugno presso il Campo Sportivo “Nino Rancilio” a Parabiago. Un’esigenza aggregativa nata dalle esperienze sportive del Calcio e della Pallavolo della città della scarpa.

Quattro giorni di buona musica e divertimento

Una quattro giorni [da giovedì 20 giugno a domenica 23 giugno] che promette tutti gli ingredienti giusti per accontentare gli amanti della buona musica e del buon cibo. Da qualche settimana si vede pubblicizzato, social inclusi, il programma completo per il quale gli organizzatori hanno pensato di soddisfare le esigenze di tutti, proprio tutti.

Il programma

Per quanto riguarda la musica, si parte subito con il botto. Giovedì 20 giugno dalle 21.30 in poi la musica House / Disco accompagnerà la serata. I ragazzacci dello Zoo di 105 (Noise – Palmieri – Dj Squalo) con le loro gag e la loro musica lasceranno un segno indelebile nella notte parabiaghese.

Venerdì 21 dalle 21.30 sarà … SereLive … una serata tributo a Serena (amica compianta scomparsa prematuramente ma mai dimenticata) e per l’occasione, e solo per l’occasione, le PornoRiviste hanno deciso di onorare con la loro presenza ricordando qualche loro brano. Un pezzo di storia della nostra realtà musicale ritorna per qualche minuto ad illuminare il cielo sopra Parabiago. La serata sarà poi trascinata dai Punkreas che con il loro irriverente PunkRock non le manderanno a dire ma faranno cantare tutto lo stadio.

Sabato 22 dalle 21.30 in poi sarà il regno del rap / trap con Ensi preceduto da Drama e Shiva. Un contest fortemente voluto dagli organizzatori per accontentare le fasce più giovani dei propri tessarati e per concedere anche a loro una serata di assoluto svago, certo non solo a loro ma a tutti coloro che si lasciano trascinare dal sound sincopato sprigionato dalle consolle.

Domenica 23, infine, sarà la giornata dedicata a tutti coloro che gravitano intorno alle società organizzatrici: giocatrici e giocatori, genitori, allenatori, dirigenti e tifosi tutti si ritroveranno per le premiazioni e per chiudere l’anno sportivo in allegria. A questa festa gli organizzatori invitano a partecipare tutta la città, così da stringersi idealmente intorno ai propri atleti. Gonfiabili, giochi e premiazioni saranno il live motive della giornata. Dalle 21.30 in poi la musica si colorerà di verde nero e giallo … i colori del reggae di Brusco.

Non solo concerti, ma anche DjSet

Ma la musica, che è il file rouge del ParaVox, non finirà con i menzionati. Prima e dopo gli stessi si esibiranno diversi artisti di fama nazionale che si cimenteranno in Dj set, a tema con le serate, così da far ballare tutti, fin che fiato e gambe ci saranno.

Ma non è finita qui…

Le porte del ParaVox apriranno da giovedì 20 a sabato 22 giugno alle 18.30, domenica dalle 16 e gli ospiti saranno cullati dall’ampia scelta di ottimo cibo ed ottima birra (ma non solo): la cena sarà servita nel ristorante, dove verrà accontentato ogni gusto e richiesta con menu alla portata di tutti. Gli organizzatori invitano a prenotare al numero 329 9416582 così da avere un posto in prima fila; le voglie di panino salamella e patatine fritte saranno saziate in qualsiasi momento della serata grazie al punto street food; la sete non sarà un problema, un rifornito bar e diversi punti birra sono a disposizione degli intervenuti.

L’ingresso a questo festival della musica, realizzato con (e grazie a) volontari, è per volere degli organizzatori completamente gratuito. Insomma ParaVox sarà tutto questo, ed ancora di più …

