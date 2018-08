Vince la tradizione a San Rocco

Vince la tradizione a San Rocco e non solo per la parte della fiera dedicata agli animali, alle macchine agricole e alla trippa cucinata in gran quantità dai Bersaglieri e dal Centro Diurno Anziani. È stato infatti presentato il Comitato che riunisce agricoltori e prodotti locali che nei prossimi mesi promuoverà l’agricoltura locale con attenzione alla tutela del territorio.